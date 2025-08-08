Helena : après la musique, elle rêve de devenir maman

Depuis son passage remarqué à la Star Academy, Helena n'a pas chômé ! La chanteuse belge a enchaîné les sorties musicales, avec ses multiples singles et son tout premier album, "Hélé", sorti le 14 mars dernier. Ses fans ont aussi eu la chance de la voir régulièrement à l'affiche de concerts et festivals, que ce soit sur la scène de son premier Olympia ou du NRJ Music Tour de Toulouse.

Un rythme effreiné justifié par la volonté de développer à fond sa carrière musicale. Interviewée par nos confrères de Paris Match Belgique, Helena a en effet confié se concentrer sur ses projets professionnels. "J'ai toujours dit que peu importe ce que je faisais, où j'allais, je voulais juste être heureuse, être en accord avec mes valeurs et qui je suis. Je ne veux vraiment pas m'égarer. Être heureuse, pour moi, aujourd'hui, c'est faire de la musique", a assuré l'inteprète de "Summer Body".

"Fonder une famille"

La chanteuse de 23 ans a ensuite évoqué ses envies futures sur le plan personnel. "Peut-être que demain, ce sera autre chose. Peut-être que ce sera le fait de fonder une famille. Ce sont des rêves que j'ai envie d'accomplir", a ajouté celle qui a démenti les rumeurs d'une idylle avec Pierre Garnier.

Pour le moment Helena se concentre sur son incroyable ascension dans le monde de la musique. Elle se retrouvera sur la scène du Rose Festival, en partenariat avec NRJ, le vendredi 29 août.