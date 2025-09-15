Marine change de look pour la rentrée (ses fans adorent !)

Sur Instagram, Marine fait sensation avec son nouveau look de rentrée. Exit le carré blond au-dessus des épaules, la chanteuse de "Cœur Maladroit" arbore désormais une chevelure plus longue et plus foncée, qui a immédiatement séduit ses abonnés.
Dans les commentaires, les réactions fusent. "Le brun te va si bien", "Les brunes comptent pas pour des prunes", peut-on lire. Derrière ce changement de look, un projet artistique se profile peut-être déjà. "OMG, un clip en préparation !", s’enthousiasme une fan. "Peut-être même pas qu’un", glisse malicieusement Marine, laissant planer le mystère. Dans son carrousel de rentrée, la chanteuse tease en effet l'un de ses tournages.
En attendant d’en savoir plus, ses admirateurs pourront la retrouver lors du showcase de la Star Academy prévu le 29 septembre 2025 au Grand Rex de Paris, aux côtés d’anciens élèves comme Pierre Garnier et Helena, avant le coup d’envoi de la saison 13 de l’émission quelques semaines plus tard sur TF1.