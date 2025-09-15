Marine change de look pour la rentrée (ses fans adorent !)

Sur Instagram, Marine fait sensation avec son nouveau look de rentrée. Exit le carré blond au-dessus des épaules, la chanteuse de "Cœur Maladroit" arbore désormais une chevelure plus longue et plus foncée, qui a immédiatement séduit ses abonnés.

Dans les commentaires, les réactions fusent. "Le brun te va si bien", "Les brunes comptent pas pour des prunes", peut-on lire. Derrière ce changement de look, un projet artistique se profile peut-être déjà. "OMG, un clip en préparation !", s’enthousiasme une fan. "Peut-être même pas qu’un", glisse malicieusement Marine, laissant planer le mystère. Dans son carrousel de rentrée, la chanteuse tease en effet l'un de ses tournages.