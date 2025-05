Damiano David hanté par ses pensées dans son nouveau single "Voices"

Damiano David poursuit son envol en solo avec un nouveau single dévoilé ce vendredi 2 mai. Après "Silverlines", "Born With a Broken Heart" et "Next Summer", le chanteur de Måneskin lève le voile sur un quatrième titre résolument pop rock, intitulé "Voices". À 26 ans, l’Italien confirme sa mue artistique avec une chanson portée par des guitares entêtantes et une mélodie mélancolique.

"Voices", le single qui précède "FUNNY little FEARS"

Le leader de Måneskin y parle de ces voix dans sa tête qui le ramènent sans cesse vers un amour qu’il essaie d’oublier. "Toutes ces voix, elles me trouveront où que j’aille, où que j’aille / Toutes ces voix, elles me ramèneront à ta porte", chante-t-il, comme coincé dans une boucle émotionnelle impossible à briser.

Le chanteur tatoué originaire de Rome s'apprête à franchir un nouveau cap avec la sortie de son tout premier album, "FUNNY little FEARS", attendue le 16 mai. Un projet de 14 titres, déjà annoncé comme une plongée dans ses angoisses, ses amours et ses contradictions. Damiano David défendra ses nouvelles chansons sur scène cet été, notamment au festival des Vieilles Charrues, avant de retrouver ses fans parisiens à l’Accor Arena le 27 septembre.