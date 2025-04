Charlotte Cardin : c'est quoi cette réf à "Titanic" dans "Feel Good" ?

Dans son titre "Feel Good", sorti en septembre 2023 et qui connaît actuellement un regain de succès, Charlotte Cardin glisse une référence direct au film culte "Titanic". "Y a ma main dans la fenêtre / Titanic", chante-t-elle dès le début du titre.

Pour celles et ceux qui l'auraient laissé échapper, il s’agit d’un clin d’œil précis à l'œuvre de James Cameron avec Leonardo DiCaprio et Cate Blanchett. Souvenez-vous, Jack et Rose, planqués à l’arrière d’une voiture dans la cale du paquebot, vivent un moment de passion intense. Rose plaque sa main contre la vitre embuée. Une scène devenue mythique chargée de tension et de sensualité.

En glissant cette image dans "Feel Good", Charlotte Cardin crée un parallèle entre cette scène emblématique et l’intimité décrite dans sa chanson. "Ta main sur ma taille / Ensemble dans le taxi / C'est vraiment super sexy", poursuit-elle en chanson. Même ambiance, même intensité, mais transposée à un moment plus personnel.