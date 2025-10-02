Carla et Jeck en couple ? La chanteuse met fin aux rumeurs

Le mystère qui entoure l’un des duos de chanteurs du moment est enfin levé ! Depuis des mois, Carla et Jeck ne se quittent plus, enchaînent les hits romantiques et affichent une grande complicité sur les réseaux sociaux. Après le carton de "M'envoler" – certifié disque de platine avec plus de 30 millions d'écoutes – et l'arrivée de leur nouveau single "À qui le tour," une question obsédait toute la Toile : sont-ils réellement en couple ?

Il faut dire que depuis leur rencontre en 2023, Carla et Jeck sont inséparables. Et l’interprète de « Mon Parapluie » n'avait rien fait pour calmer le jeu sur TikTok ou dans ses interviews. En juillet dernier, il avait même semé le doute avec cette déclaration pour Tv Magazine : "Depuis deux ans et demi, il n’y a pas une seule journée où on ne s’est pas parlé. Entre Carla et moi, c’est plus que de l’amitié, c’est un coup de foudre d’âmes. Quand je suis avec elle, je me dis qu’elle doit faire partie de ma vie. C’est une évidence. Il y a une alchimie particulière entre nous."