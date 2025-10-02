Carla et Jeck en couple ? La chanteuse met fin aux rumeurs

Le mystère qui entoure l’un des duos de chanteurs du moment est enfin levé ! Depuis des mois, Carla et Jeck ne se quittent plus, enchaînent les hits romantiques et affichent une grande complicité sur les réseaux sociaux. Après le carton de "M'envoler" – certifié disque de platine avec plus de 30 millions d'écoutes – et l'arrivée de leur nouveau single "À qui le tour," une question obsédait toute la Toile : sont-ils réellement en couple ?
Il faut dire que depuis leur rencontre en 2023, Carla et Jeck sont inséparables. Et l’interprète de « Mon Parapluie » n'avait rien fait pour calmer le jeu sur TikTok ou dans ses interviews. En juillet dernier, il avait même semé le doute avec cette déclaration pour Tv Magazine : "Depuis deux ans et demi, il n’y a pas une seule journée où on ne s’est pas parlé. Entre Carla et moi, c’est plus que de l’amitié, c’est un coup de foudre d’âmes. Quand je suis avec elle, je me dis qu’elle doit faire partie de ma vie. C’est une évidence. Il y a une alchimie particulière entre nous."
Carla met les choses au clair : "Non, on n'est pas ensemble"
Alors que les deux stars préparent la sortie de leur album duo "Oxygène" pour le 24 octobre, Carla a profité de la promotion de son autobiographie "Ma vérité" pour s'exprimer enfin, sans filtre, dans TV Magazine.
Face à la question fatidique : "Est-ce que vous êtes bel et bien en couple avec Jeck ?", la chanteuse a coupé court aux rumeurs : "Ben non désolée de vous dire ça mais non, mais c’est vrai que ça intéresse tout le monde."
Pas d’histoire d’amour donc mais une relation avant tout musicale. "Jeck ça a été un coup de coeur, c’est un coup de coeur musical. Je pense qu’on ne va pas se lâcher dans la musique mais non nous ne sommes pas en couple", a ajouté Carla.