Kendji Girac révèle le prénom de son deuxième enfant

Le chanteur continue de lever le voile sur sa vie de famille ! Déjà papa d’Eva Alba, née en 2021, Kendji Girac a récemment élargi sa famille avec l’arrivée d’un petit garçon en mai dernier. Très discret depuis la naissance de son deuxième enfant, fruit de son amour avec sa compagne de longue date, Soraya, le chanteur de 29 ans a enfin révélé le prénom de son fils.
"Mon trésor, ma fierté, mon amour", avait-il partagé sur son compte Instagram le jour de sa naissance.
Une vie de papa épanouie
Dans son autobiographie "Mi Vida", publiée ce mercredi 1er octobre 2025, Kendji revient sur son parcours, de ses débuts à The Voice en 2014 jusqu'à son accident en avril 2024, tout en célébrant les joies de sa vie familiale.
Dans ses pages, le chanteur a révélé que son petit garçon s’appelle Darel. Entre confidences sur ses enfants et changements de vie, Kendji explique qu’il a désormais structuré son quotidien autour de sa famille : réveil à 6 heures, sport régulier, sobriété et concentration sur sa musique.