Kendji Girac révèle le prénom de son deuxième enfant

Le chanteur continue de lever le voile sur sa vie de famille ! Déjà papa d’Eva Alba, née en 2021, Kendji Girac a récemment élargi sa famille avec l’arrivée d’un petit garçon en mai dernier. Très discret depuis la naissance de son deuxième enfant, fruit de son amour avec sa compagne de longue date, Soraya, le chanteur de 29 ans a enfin révélé le prénom de son fils.

"Mon trésor, ma fierté, mon amour", avait-il partagé sur son compte Instagram le jour de sa naissance.