Jeck et Carla Lazzari : la version acoustique de "M'envoler" séduit les fans

Elle était attendue. Six mois après la sortie de "M'envoler", Jeck et Carla Lazzari ont dévoilé une nouvelle version du titre en acoustique. "Cette version me donne envie de m'envoler avec la femme de ma vie", confesse le chanteur de 32 ans dans une vidéo TikTok où il danse aux côtés de Carla.