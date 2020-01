Camila Cabello et Shawn Mendes en sous-vêtements s’ils gagnent aux Grammy Awards 2020?

Camila Cabello et Shawn Mendes semblent vouloir marquer les esprits tout comme les Twenty One Pilot, il y a quelques années, venus en slip recevoir leur Grammy Award! La chanteuse vient d’annoncer dans une interview pour Radio.com qu’elle promettait de se mettre en petite tenue avec son ami Shawn, s’ils gagnaient lors de la prochaine cérémonie prestigieuse. «Si Shawn et moi remportons un Grammy, on montera sur scène pour le recevoir en sous-vêtements comme l’avaient fait Twenty One Pilot. C’est une promesse.», a-t-elle déclaré.

Mais la star arrivera-t-elle à relever ce défi délirant? Quelques minutes plus tard, Camila semblait regretter cet engagement puisqu’elle a rajouté : «Je plaisante. Ce n’est pas une promesse. Je dois me mettre au sport avant de faire ça.»

Camila Cabello nommée avec Shawn Mendes aux Grammy Awards

Camila Cabello et Shawn Mendes sont nommés dans la catégorie «Meilleure performance pop en duo» pour leur hit «Señorita». Même si elle ne reçoit pas d’Award en sous-vêtements, la chanteuse montera sur la scène du Staples Center pour chanter en live. Pour le moment aucune information n’a circulé sur les titres qu’elle pourrait interpréter.

Camila Cabello fait partie des grandes stars qui seront présentes ce 26 janvier à Los Angeles. Elle sera notamment accompagnée de Demi Lovato, Ariana Grande et BTS!