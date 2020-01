Camila Cabello : quels sont ses meilleurs clips sur YouTube ?

Des ballades pop plébiscitées sur YouTube

Camila Cabello aime mêler les genres musicaux, et son style influencé par les musiques latinos sud-américaines mixe pop et R'n'B. La chanteuse apprécie aussi des titres moins rythmés. C'est le cas de la ballade pop/dance "Crying in the Club", l'un de ses premiers succès en solo, après sa séparation du groupe The Fifth Harmony. On reconnaît sans conteste la touche de l'auteure Sia. Camila Cabello exprime dans ce titre une certaine mélancolie et on peut la voir dans le clip dans une ambiance sombre, faussement festive. La vidéo cumule 179 millions de vues sur YouTube.

Autre titre plébiscité par les Youtubeurs, "Never Be the Same" (208 M de vues) permet à la chanteuse de déployer tout son talent vocal. Le clip mis en scène par Grant Singer impose une image tout à la fois moderne et sensuelle de Camila Cabello. La ballade pop "Señorita", sortie il y a 6 mois, atteint 866 millions de vues sur YouTube. On retrouve le duo Camila Cabello et Shawn Mendes, en couple à la ville comme sur scène, en amoureux romantiques et torrides dans le clip.