Les BTS s’éclatent dans le «Carpool Karaoke» de James Corden

BTS poursuit la promotion américaine de son tout nouvel album «Map Of The Soul: 7». Après avoir privatisé la gare de Grand Central Terminal, à New-York, pour l’émission «The Tonight Show starring Jimmy Fallon», le groupe est passé par la fameuse voiture de James Corden et a enfin fait son «Carpool Karaoke». Au programme de cette édition spéciale Bangstan Boys: bonne humeur, musique et fous rires.

V, Jungkook, Jimin, RM, Jin, SUGA et J-Hope ont chanté en chœur avec le présentateur britannique! Ils ont mis toute leur énergie sur certains titres de leur dernier opus comme «ON». Ils ont également fait la surprise de reprendre «Finesse» de Bruno Mars et Cardi B mais aussi «Circles» de Post Malone, qui selon les Sud-Coréens, «fume trop».