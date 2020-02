BTS: le groupe dévoile «Map Of The Soul : 7» et le single «ON»

Les BTS viennent de sortir le quatrième album de leur carrière, «Map Of The Soul : 7», ce vendredi 21 février 2020. L’opus de 20 titres, arrive un an après la sortie de «Map of the Soul : Persona» et donne une suite au voyage psychanalytique du groupe.

Le chiffre 7 dans le titre du disque renvoie au nombre d’années d’existence des Bangtan Boys mais aussi au nombre de membres de BTS. Parmi la tracklist, on retrouve dans cet opus des hits déjà connus comme «Persona», «Black Swan», «Interlude : Shadow» et «Outro : ego».

V, Suga, Jimin et les autres ont également sorti le single inédit «ON». Ce titre existe en deux versions: avec et sans Sia. Le chanteur RM a expliqué à un média américain que ce titre «est comme un journal de ces sept années passées».