BTS: retour sur les collaborations du groupe avec Ed Sheeran, Sia, Halsey...

BTS et Zara Larsson : «A Brand New Day»

Produite par Mura Masa, ce morceau de Zara Larsson en duo avec les BTS a été enregistré pour le jeu vidéo «BTS World». «A Brand New Day» mélange des rythmes hip hop et des traditionnelles mélodies pop. Le morceau livre un message d’espoir à tous ceux qui veulent poursuivre leurs rêves. « I'll be there when the day comes / A brand new day / Head up in that sunlight baby / I'll be there when the day comes / We know the world / Show the world just who I can be », chantent la Suédoise et le groupe de K Pop.