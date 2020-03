BTS: n°1 avec «Map of The Soul: 7»

A peine sorti, «Map of The Soul: 7» casse déjà tout sur son passage. L’album, dévoilé le 21 février dernier, a été vendu plus de 422 000 fois aux Etats-Unis en une semaine. Le disque se place donc directement en première place du classement américain Billboard 200. Aucun artiste n’avait réalisé un tel exploit depuis le début de l’année 2020.

Il s’agit du quatrième numéro 1 de la carrière des BTS, en seulement deux ans. Le groupe avait pris le top des charts grâce à ses albums: «Map of the Soul: Persona», sorti en 2019, «Love Yourself: Answer», en septembre 2018 et «Love Yourself: Tear», en juin 2018.

BTS doit annuler certains de ses concerts

BTS est un phénomène planétaire. En sept ans, les chanteurs sont devenus des artistes de plus en plus demandés sur la scène pop internationale. «Map Of The Soul: 7» avait déjà réalisé un exploit bien avant sa sortie. Le disque a été, en effet, l’opus le plus commandé au monde avant qu’il ne soit dévoilé. Il a été précommandé plus de 4 millions de fois!

Cette bonne nouvelle pour le groupe arrive alors que le boys band sud-coréen se voit dans l’obligation d’annuler quatre dates de concert à Séoul, à cause du coronavirus.