BTS se plonge dans un univers fantastique pour la nouvelle version de «ON»

BTS dévoile leur univers. Pour cette nouvelle version de leur titre «ON», le groupe coréen a débordé d’imagination. Dès les premières secondes de la vidéo, les sept garçons sont plongés dans un monde apocalyptique. Autour d’eux, tout a été détruit. Seulement quelques animaux ont pu survivre à cette catastrophe.

Au fur et à mesure du clip, Suga, V, Jin, J-Hope, Jimin, RM et Jungkook réalisent que tout n’est pas encore perdu. Ils partent chacun de leur côté pour découvrir ce qu’il reste de la Terre. Sur leur chemin, l’un d’entre eux trouve une colombe, symbole de paix. Face à un endroit désert, il lâche l’oiseau. L’espoir renait alors et la végétation grandit à nouveau.

BTS dévoile une vidéo très différente de l’originale

Ce second clip de «ON» montre un tout autre univers de BTS. Dans la première version qu’ils avaient faite, les chorégraphies étaient millimétrées et le lieu de tournage restait le même. Mais du côté des fans, cette vidéo est unique. Pour l’avant-première du clip, plus de 2 millions de personnes étaient connectées.

Le groupe sait qu’il peut compter sur le soutien de ses fans. La veille de la sortie de leur dernier album «Map Of The Soul : 7», BTS a publié un extrait de leur titre sur TikTok. Le nombre de connexion a littéralement explosé ce qui a fait planter l’application.