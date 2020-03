BTS est numéro 1 des ventes en France

BTS bat tous les records ! Moins de deux semaines après la sortie de leur dernier album «Map of the Soul 7», le groupe coréen déchaîne les foules. Déjà numéro 1 aux Etats-Unis selon Billboard, les sept garçons se sont emparés de l’hexagone. Ainsi, ils devancent les opus de Vitaa et Slimane avec «VersuS» et également celui d’Angèle, «Brol».

En seulement deux ans, BTS atteint quatre fois la première place des classements. Notamment grâce à leur précédent album «Map of the Soul: Persona» dont les titres «Love Yourself: Answer» ou encore «Love Yourself: Tear» ont cartonné dans le monde entier.