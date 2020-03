BTS dévoile le clip surprise de «Black Swan»

Les fans de BTS sont en émoi! Alors qu’ils ne s’y attendaient pas, ils viennent de découvrir une toute nouvelle vidéo de leur groupe préféré. Les BTS ont, en effet, fait la surprise de sortir leur nouveau hit, «Black Swan» ainsi que son clip!

Tout de blanc vêtu, les sept artistes se transforment peu à peu en cygnes noirs et enchaînent les chorégraphies sur une scène dans un théâtre majestueux. Lors du visionnage de la vidéo, impossible de ne pas penser au film de Darren Aronofsky, «Black Swan», sorti en 2010 et mettant en scène Natalie Portman.

«Black Swan» évoque la peur des BTS ne plus pouvoir faire de musique. Les rois de la K-Pop expliquent dans un communiqué de presse qu’ils ont la hantise de «se retrouver face à face avec leur cygne noir et en même temps sont frappés par la réalisation paradoxale que la musique est tout ce qu’ils ont dans leur vie.»

BTS au sommet

Les BTS risquent bien de tout casser encore une fois avec ce nouveau hit. Le groupe est déjà rentré dans l’histoire grâce à son dernier album «Map of the Soul: 7», directement classé au top des charts américains et français.

Les Sud-Coréens ont également battu tous les records sur TikTok, après avoir teasé 30 secondes du titre phare de leur opus, «ON», exclusivement sur l’application. Cette avant-première avait été suivie par des milliers d’internautes causant le crash de TikTok pendant quelques minutes.