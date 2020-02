Bruno Mars bientôt dans un film de Disney

Bruno Mars dans les traces de Mickey! Le chanteur vient de signer un contrat avec Disney pour un prochain «récit théâtral sur le thème de la musique». Le chanteur va non seulement produire ce film mais il jouera également dedans. L’interprète de «Versace on the floor» vient de dévoiler cette surprise à ses fans sur les réseaux sociaux.

L’artiste a partagé une vidéo de lui entrain de jouer au piano un classique de Disney, «When You Wish Upon a Star» du dessin animé «Pinocchio». En légende, Bruno Mars a écrit les paroles du titre «I If your heart is in your dream/ No request is too extreme/When you wish upon a Star » avec pour hashtags : «Mars rencontre la souris » ou encore «Je vais à Disneyland».

Pour le moment aucune autre info sur ce film n’a été dévoilée.