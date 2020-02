Bruno Mars : quels sont ses hits les plus emblématiques ?

Ses premiers hits : "Grenade" et "Just the Way You Are"

Bruno Mars fait une entrée fracassante dans les charts en 2010 avec son premier opus "Doo-Wops and Hooligans". Le chanteur, qui aime à mêler les styles musicaux, du funk à la pop, de la soul romantique au R'N'B, se distingue d'emblée. Le single principal de l'album "Just The Way You Are" se positionne directement en tête du Billboard Hot 100. C'est le début d'une ascension fulgurante pour l'artiste né à Honolulu, à Hawaï. Avec le très pop "Just The Way You Are", Bruno Mars s'impose avec son grain de voix inimitable, soul et touchant. Le chanteur change de style pour le second single de l'album, et propose un titre plus rythmé et sombre intitulé "Grenade", qui a pour thème un amour brisé. Le single devient un succès mondial, et se voit certifié plusieurs fois disque de platine dans de nombreux pays au monde. Suivent ensuite deux hits imparables : le très reggae et groovy "Lazy Song" au clip hilarant, et le plus romantique "It Will Rain", qui apparaît dans la BO du film Twilight 4.

La confirmation d'un phénomène avec "Locked Out of Heaven"

En 2012, Bruno Mars surprend son public, et se fait plus pop-rock avec l'opus "Unorthodox Jukebox". Le premier single "Locked Out of Heaven" devient l'un des titres les plus emblématiques de l'artiste, N°1 en France et aux États-Unis. Avec ce hit, puis le single "Young Girls", Bruno Mars se rapproche d'un style musical assez proche du groupe pop Police. Mais Bruno Mars revendique sa liberté et son éclectisme musical et propose, issu du même album, un titre plus funk et rétro nommé "Treasure", puis une chanson d'amour très émouvante, la sublime "When I Was Your Man". Le chanteur collabore en 2014 avec le producteur Mark Ronson, pour l'inoubliable "Uptown Funk", qui rappelle les meilleurs hits de Michael Jackson. Le morceau entre dans la légende musicale, en se vendant à plus de 10 millions d'exemplaires. Certifié disque de diamant, le single devient le titre le plus écouté de la décennie !