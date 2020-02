Bruno Mars : retour sur le 24K Magic World Tour

Bruno Mars : un artiste/danseur émérite

Depuis 2001, le chanteur Bruno Mars connaît un succès mondial énorme, grâce à sa voix soul inimitable et son éclectisme musical : funk, reggae, hip-hop, rock, pop, soul, disco... Mais l'artiste est complet, et maîtrise également la danse, avec des pas complexes rappelant ceux exécutés en son temps par Michael Jackson. Son talent lui permet d'animer des clips, avec des pépites comme "That's What I Like", où il donne toute la mesure de ses capacités de danseur ; ou encore le célébrissime "Uptown Funk" (avec Mark Ronson), qui comptabilise 3,7 milliards de vues sur YouTube. Son succès ne se dément pas au fil du temps, et son troisième album "24K Magic" (2016) rafle les suffrages du public. La tournée suivant cet opus était donc très attendue, tant pour le talent vocal de Bruno Mars que par l'envie de le voir se produire sur scène, avec ses chorégraphies très personnelles.

Des tickets qui se vendent en quelques heures

C'est presque du jamais-vu ! Les billets pour le 24K Magic World Tour se sont vendus à une vitesse record. En novembre 2016, les places pour la troisième tournée mondiale de Bruno Mars sont mises en vente. En moins de 24 heures, l'intégralité des billets sont vendus, soit plus d'un million de tickets. Face à ce plébiscite général, les organisateurs de la tournée ont de suite rajouté une quinzaine de dates. Mais nombreux sont ceux qui ne réussissent pas à obtenir le sésame tant convoité. Pour les dates en France, les billets se sont écoulés en quelques minutes ! Pourtant, le 24K Magic World Tour se révèle une gigantesque tournée, avec 214 concerts donnés dans le monde entier. La tournée a débuté en Belgique en mars 2017, pour se terminer aux États-Unis le 31 décembre 2018. Bruno Mars s'est produit dans de nombreux pays européens, mais aussi en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Canada, en Asie (Japon, Thaïlande, Hong Kong...), en Amérique du Sud (Mexique, Brésil, Chili, Argentine, Équateur, Pérou...) et en Afrique (Maroc). Avec un nombre important de dates à assurer sur tous les continents du monde, Bruno Mars a selon les critiques confirmé son statut d'artiste de scène, assurant avec brio chant et chorégraphies.

Une tournée très lucrative

Le 24K Magic World Tour, organisé en deux parties, a permis la vente de 2,3 millions de billets, qui ont rapporté 240 millions de dollars aux organisateurs. Tous les concerts se sont joués à guichet fermé, y compris pour les plus grosses dates, comme celle du Stade de France le 30 juin 2018, l'un des plus gros shows de sa carrière. La tournée américaine, comptant plus d'une centaine de dates, s'est révélée un succès, avec des premières parties de choix. Pour l'année 2017, selon le magazine Billboard, Bruno Mars et son 24K Magic World Tour se classent en troisième position des tournées les plus rentables de l'année, derrière les Gun's N'Roses et le groupe Coldplay, et ont rassemblé 659 190 spectateurs. Des chiffres impressionnants, pour une tournée qui ne l'est pas moins !