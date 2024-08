Bruno Mars : un hitmaker au-dessus du lot

Peter Gene Hernandez, plus connu sous le nom de Bruno Mars, nait le 8 octobre 1985 à Hawaii. Issu d’une famille de musiciens, l’artiste en herbe se passionne rapidement pour la discipline et apprend à jouer de nombreux instruments, comme le piano, la guitare et la batterie. Recalé de l’émission « American Idol » à 18 ans, il parvient à signer un contrat avec le label Motown Records.

Bien qu’incompatible avec les exigences de la maison de disque, le musicien fait des rencontres cruciales et commence son ascension. Depuis, beaucoup de temps a passé et le chanteur siège désormais sur une montagne de hits et de distinctions. Son dernier morceau en date « Die With a Smile », en collaboration avec Lady Gaga, est actuellement troisième du classement des singles aux Etats-Unis.