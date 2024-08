Billie Eilish sous une pluie de culottes dans le clip « Guess » avec Charli XCX

Un duo évènement. NRJ vous l’avait annoncé hier. Charli XCX a fait monter la pression auprès de ses fans en dévoilant une mystérieuse photo en compagnie d’une artiste dont on ne voyait pas la tête. En description, elle écrivait : « Guess ? ». Aujourd’hui, on a la confirmation qu’il s’agit bel et bien de Billie Eilish ! Les deux stars viennent de sortir un remix du titre. Et cerise sur le gâteau, un clip vidéo a également été dévoilé !

« Don't have to guess the color of your underwear / Already know what you've got goin' on down there / It's that lacy black pair with the little bows » chante l’invitée surprise sur cette nouvelle version de « Guess » produite par son frère Finneas. Et les fans sont aux anges : « Trop contente d’entendre Billie sur ce style de musique », « Sa voix rend si bien sur ce remix », « la collaboration du siècle », peut-on lire sous la vidéo YouTube.

Un clip vidéo pour la bonne cause

Dans le clip, l’interprète de « Bad Guy » marche sous une pluie torrentielle de culottes. Elle finit par rejoindre Charli XCX sous une grande pile de sous-vêtements. Les deux chanteuses assurent en avoir utilisé 10.000 pour les besoins du clip vidéo.