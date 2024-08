Billie Eilish dévoile de magnifiques versions acoustiques de « Hit Me Hard And Soft »

À quelques semaines du début de sa tournée mondiale, qui passera par Paris les 10 et 11 juin 2025, Billie Eilish continue de promouvoir son nouvel album « Hit Me Hard And Soft ». Et justement, quoi de mieux qu'un live pour ressentir toute l'émotion qui se dégage de cet opus ?

C’est ce que la star américaine a proposé avec Amazon Music. Parmi les morceaux repris en acoustique, on retrouve « Birds of a Feather », « Skinny », « Wildflower » et « L’Amour de Ma Vie ». De quoi ravir un bon nombre de ses fans.