Billie Eilish révèle l’identité de l’acteur qu’elle aimerait voir à l’écran pour le prochain James Bond

Alors que le prochain James Bond, «Mourir peut attendre», sera bientôt diffusé au cinéma, les adeptes de l’agent 007 sont impatients de connaître le successeur de Daniel Craig. Et les rumeurs vont bon train concernant l’identité du prochain 007… Malheureusement, pour le moment, aucune information n’a encore été confirmée.

Mais, Billie Eilish, qui a posé sa voix pour la dernière chanson «No Time to Die» de la bande-originale du nouveau volet, a une idée sur la question. Interrogée par une radio britannique, l’interprète de «Bad Guy» a révélé l’identité de l’acteur qu’elle aimerait voir à l’écran pour remplacer Daniel Craig: «Honnêtement, Michael B. Jordan défoncerait tout dans ce rôle, a-t-elle déclaré. Ce serait une tuerie».

Mais qui est Michael B. Jordan ? L’acteur âgé de 33 ans a été vu dans plusieurs films tels que «Black Panther» ou «Creed : L’Héritage de Rocky Balboa».

Billie Eilish bientôt de retour

Alors qu’elle enchaîne les succès musicaux avec plusieurs titres déjà devenus incontournables tels que «Everything I Wanted», «Xanny», «When the party’s over» ou encore «You Should See Me in a Crown», Billie Eilish s’apprête à élaborer un autre projet musical. C’est la jeune chanteuse elle-même qui a confirmé la bonne nouvelle : elle travaillera en 2020 sur l’élaboration d’un opus inédit.

En attendant, Billie Eilish poursuit ses représentations. Elle est récemment montée sur scène pour un vibrant hommage aux personnalités disparues lors de la dernière cérémonie des Oscars en interprétant «Yesterday» des Beatles.