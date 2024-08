Billie Eilish livre une performance incroyable à la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques 2024

La raison de sa venue est logique. Billie Eilish est originaire de LA et a également sorti un film concert en 2021 nommé « Happier Than Ever : Lettre d’amour à Los Angeles ». Suite à sa performance, Snoop Dogg, star des JO de Paris, a pris le relai pour faire groover le monde avec son hit « Drop It Like It's Hot » puis « The Next Episode » avec Dr. Dre.

De son côté, Billie Eilish a annoncé plus tôt dans l’année une tournée mondiale, qui débutera en septembre prochain au Canada. La chanteuse sera de passage à Paris les 10 et 11 juin 2025, à l’Accor Arena.