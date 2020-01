Billie Eilish interprétera la chanson du nouveau James Bond!

Le site officiel de 007 l’a enfin annoncé! Billie Eilish incarnera le titre original du prochain James Bond. L’artiste de 18 ans, qui a écrit le texte du morceau avec son frère et complice habituel Finneas, sera la plus jeune interprète de l'histoire des bandes originales de l’espion le plus populaire du monde.

L’interprète de «Bad Guy» avait laissé entendre cette bonne nouvelle sur les réseaux sociaux en début de semaine en partageant des photos de célèbres James Bond Girls.

Billie Eilish succède à de grandes stars

La société EON Productions, qui produit tous les épisodes de James Bond, a toujours attaché une importance particulière à la bande son de ses films et cherché à recruter des chanteurs en phase avec leur époque.

Madonna, Adele, Sam Smith, Alicia Keys ou Jack White ont ainsi prêté leur voix au générique d'un volet, avec des résultats inégaux. «Live and Let Die» de Paul McCartney and Wings, «Skyfall» d'Adele ou «Goldfinger» de Shirley Bassey (qui a interprété le morceau titre de trois épisodes) restent parmi les plus appréciés.

Billie Eilish : une carrière au sommet

« C'est dingue de faire partie (de ce film) », a réagi Billie Eilish, citée dans le communiqué, pour qui il s'agit d'un « grand honneur ». « Ecrire la chanson principale d'un Bond, nous en rêvons depuis toujours », a-t-elle ajouté. « James Bond est la franchise cinématographique la plus cool de l'histoire. Je suis encore sous le choc. »

Sorti en mars, le premier album de Billie Eilish, «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?», a atteint la deuxième place des ventes aux Etats-Unis en 2019, derrière «Hollywood's Bleeding», du rappeur Post Malone.

La chanteuse californienne a été nommée dans les quatre catégories principales aux Grammy Awards, les récompenses de l'industrie musicale américaine, qui seront décernées le 26 janvier. Au total, elle est en lice dans six catégories.

Un James Bond qui promet d’être haletant

«Mourir peut attendre», 25ème film de la saga, sortira le 2 avril au Royaume-Uni, le 8 en France et le 10 aux Etats-Unis. Coulant une paisible retraite en Jamaïque, James Bond y est contacté par un agent de la CIA pour partir à la recherche d'un scientifique victime d'un enlèvement.

Daniel Craig y reprend, pour ce qui devrait être la dernière fois, le rôle de l'agent britannique, tandis que Rami Malek, Oscar 2019 du meilleur acteur pour « Bohemian Rhapsody », se glisse dans la peau d'un mystérieux ennemi.