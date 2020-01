Billie Eilish: pourquoi elle demande à ses fans de garder leurs distances

Une popularité précoce

Pas facile d’être une star, surtout quand on est auteur-compositeur et interprète à 17 ans. Billie Eilish, victime de son succès, en a fait les frais avec autour d’elle des millions de fans. Lors d’une interview pour le magazine "Pur Break Charts" en mars 2019 au sujet des milliards d'écoutes qu’elle cumule sur les plateformes de streaming, la star, qui a obtenu le classement n°1 au Billboard 200 américain suite à son album "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", tente de répondre: "C'est extra et flippant à la fois, comme une zone un peu grise. Là, je savoure les côtés positifs parce que je suis en tournée, et je reçois tellement d'amour chaque soir. Mais c'est un équilibre à trouver, parce qu'il y a aussi de la merde. Il faut apprendre à identifier ce qui est sain pour toi de ce qui ne l'est pas. C'est un processus tout nouveau pour moi." La pop star a d’ailleurs expliqué qu’elle ne pourra pas vivre éternellement dans cette vie très exposée, ni son frère, qui a produit 14 titres de son opus: "On ne peut pas avoir cette vie pour le restant de nos vies. On parlait de ça l'autre jour, on se dit : 'J'ai 17 ans, mec', je ne peux pas avoir cette vie pour toujours, et il ne peut pas non plus."

Ligne rouge

Sous le côté cool et extravagant de la chanteuse, il y a malgré tout des zones à ne pas franchir. L’incident s’est déroulé lors d’un concert au Pavilion Hordern de Sydney le 30 avril 2019. Une fan a tenté de toucher sa poitrine, apparemment accidentellement. La jeune femme, qui n’a pas fait état de cette malencontreuse aventure, n’en a pas moins exprimé son agacement sur les réseaux sociaux: "S'il vous plaît, n'attrapez pas mes seins lors des séances d'autographes. Je reste cool, mais ça ne l'est pas du tout." Certainement au courant que le public est souvent prêt à tout pour protéger son idole, elle s’est reprise par la suite en faisant une annonce à tous ses fans: "Je pense que ce qui est arrivé la nuit dernière était juste un accident, donc j'ai fait comme si je n'avais pas remarqué parce que je ne voulais pas qu'elle se sente mal, si ce n'était pas intentionnel. Mais si cette m**de était intentionnelle, c'est horrible."

L’interprète de "Lovely" en feat. avec Khalid est plutôt pacifiste et ne souhaite pas que les choses aillent trop loin. Elle confirmera que ce n’est pas si grave: "S'il vous plaît, ne harcelez pas la fille. C'était juste un accident, et ce n'est pas si important. Elle était très, très gentille. Je parlais juste, en général, sur certaines choses avec lesquelles je ne suis pas à l'aise. Ce n'est pas important." Les choses sont dites, et si Billie Eilish veut garder une bonne entente avec ses admirateurs, elle a trouvé les mots justes pour ne plus être ennuyée. On se souvient que d’autres stars, comme Taylor Swift, avaient aussi eu des problèmes avec des fans, de manière plus conséquente. La chanteuse, après avoir été victime de harcèlement pendant plusieurs mois par un homme âgé de 29 ans, avait dû avoir recours à la justice pour retrouver une vie harmonieuse.