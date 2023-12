« Renaissance » : la setlist complète du film de Beyoncé

Ce week-end, Beyoncé dévoilera son film « Renaissance : a Film by Beyoncé » – l‘occasion pour les fans de (re) vivre la tournée qui, depuis mai dernier, s’impose comme l’une des plus lucratives de la sphère musicale. Au programme, 2h48 de spectacle, mais aussi les coulisses du show, entre la vie de star et la vie de famille. « Il est question de la vision de Beyoncé, de son travail acharné, de son implication dans tous les aspects de la production, de son esprit créatif et de sa volonté de créer son héritage et de maîtriser son art », peut-on lire dans le synopsis. Ça promet…