Taylor Swift fait un super cadeau à ses fans

La chanteuse n’a donc pas hésité à se montrer à l’écoute de ses fans qui lui adressaient depuis un bon bout de temps une requête : « J'essayais donc de réfléchir à un moyen de vous remercier, et beaucoup d'entre vous m'ont demandé de mettre «You're Losing Me (From The Vault)» en streaming... alors voilà ! Vous pouvez enfin écouter PARTOUT maintenant », conclue la star.

A qui s’adresse les paroles de « You’re Losing Me (From The Vault) » ?

« You're Losing Me » est une ballade émouvante qui détaille la fin douloureuse d'une longue romance. Elle chante qu'elle est comme un « phénix qui renaît toujours de ses cendres, réparant toutes ses entailles ».