DJ Snake annonce son « Final Show » au Stade de France

Dans un teasing digne d’un film, DJ Snake annonce un grand événement. Celui qui avait enflammé le Parc des Princes en 2022 revient avec une ambition plus grande encore : le Stade de France. La star des DJs l’a annoncé sur Instagram, ce jeudi 30 novembre, donnant rendez-vous à son public le 10 mai 2025 dans l’enceinte de Saint-Denis.

Dans la vidéo postée sur son compte, DJ Snake apparaît dans le RER en train de se rendre au Stade de France sur les notes de « That’s My People », le hit du Suprême NTM sorti en 1999, pour son « Final Show ».

DJ superstar

Autodidacte génial et travailleur, le Francilien né en 1986 a conquis la planète ces dix dernières années, notamment en collaborant rapidement avec des stars américaines comme Lady Gaga. Pour le Parisien, les tubes s’enchainent rapidement avec des morceaux comme « Turn Down For For What » et « Lean On » avec Major Lazer, qui connait un succès planétaire qui ne se démentira plus.