Beyoncé soutient les athlètes américains aux JO 2024: «Oui oui Paris»

Queen B pourrait-elle bientôt faire une apparition dans les rues parisiennes? La chanteuse a tenu à encourager les sportifs américains lors du coup d’envoi des Jeux Olympiques de Paris 2024, samedi 27 juillet dernier, via une vidéo. Dans ces images, la superstar, chapeau de conbwoy sur la tête, reprend sa chanson «YA YA» et intègre de nouvelles paroles pour encourager les athlètes venant des Etats-Unis.

Vêtue d’un ensemble rouge, blanc et bleu, Beyoncé présente quelques membres de l’équipe américaine parmi lesquels figurent Simone Biles, Sha’Carri Richardson, Noah Lyles ou encore LeBron James.

«Cette fierté et cette joie, c’est ce qui me plaît dans cette équipe. Et c’est ce qui donne envie de croire en elle. C’est pourquoi j’ai hâte de voir ce qu’ils vont réaliser au cours des 16 prochains jours. Donnez tout pour Team USA.», confie l’interprète de «Halo» dans sa vidéo.