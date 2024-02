Beyoncé « Renaissance Act II » : des featurings qui vont « choquer le monde »

« Telephone Partie II » ?

En 2009, le monde de la musique faisait plus ample connaissance avec une certaine Lady Gaga. L’artiste venait de dévoiler son deuxième album intitulé « The Fame Monster », qui reçut un accueil critique très positif et contribua à asseoir la notoriété de la pop star en puissance. Dans cet EP, l’actrice de « A Star is Born » dévoilait « Telephone », un hit électro dans lequel Queen B apporte son flow RnB. Une collaboration devenue iconique par son clip scénarisé, qui se finit à la manière d’un film par un mystérieux : « A suivre », alors que les deux chanteuses s’enfuient en voiture.