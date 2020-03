Beyoncé, Katy Perry, Christina Milian... Top 5 des annonces de grossesse de stars

2) Beyoncé : sa deuxième grossesse révélée en photo

Six ans plus tard, Beyoncé a choisi une autre méthode pour annoncer sa grossesse. En février 2017, elle a opté pour les réseaux sociaux en publiant l’un des clichés les plus commentés et «likés» de l’histoire d’Instagram. La chanteuse apparaît ainsi assise, cachée derrière un voile et devant une couronne de fleurs : «Nous aimerions partager notre amour et notre bonheur, avait-elle écrit en légende. Nous avons été bénis deux fois. Nous sommes incroyablement reconnaissants de voir que notre famille va s’agrandir de deux personnes et nous vous remercions pour vos vœux. Les Carter.»