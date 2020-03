Katy Perry est enceinte de son premier enfant avec Orlando Bloom

C'est une nouvelle étape importante pour Katy Perry et Orlando Bloom. Les tourtereaux, en couple depuis plusieurs années et fiancés depuis le 14 février 2019, attendent un heureux événement. En effet, l'interprète de "I Kissed a Girl" a révélé sa grossesse de la plus belle des manières... En musique !

Dans la nuit du mercredi 4 au jeudi 5 mars, la célèbre chanteuse a partagé le clip de son hit "Never Worn White" sur YouTube. L'occasion pour elle d'offrir une jolie surprise à ses fans en dévoilant à la fin de la vidéo son baby bump naissant, qu'elle caresse tendrement.

Très active sur la Toile et proche de ses fans, la future maman a organisé un live avec ses abonnés peu après la sortie du clip: "Beaucoup de choses vont se passer cet été, a-t-elle expliqué à ses fans. Non seulement, je donnerai naissance - littéralement - mais aussi au sens figuré à quelque chose que vous attendiez. Nous sommes heureux et impatients."