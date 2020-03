Katy Perry revient sur son amitié avec Taylor Swift

Katy Perry et Taylor Swift sont toujours amies ! Leur amitié a connu des hauts et des bas. Il y a quelques mois seulement, les deux chanteuses ont mis les choses à plat et se sont expliqués sur les différents qu’elles ont pu avoir par le passé. Katy Perry réagissait avec humour en expliquant que tout était à cause de leurs signes astrologiques.

Après cela, elles avaient multiplié les apparitions ensemble, notamment dans le clip de Taytay, «You Need To Calm Down». En effet, les deux meilleures amies étaient déguisées en frite et en hamburger, le tout en se faisant des câlins. Dans le Stellar Magazine, Katy Perry est revenue sur cette apparition: «Nous voulions être un exemple d’unité. Pardonner est important. Et c’est très puissant».