Beyoncé, Drake, BTS : de qui a-t-on parlé le plus sur Twitter pendant le confinement ?

Kanye West et Beyoncé dans le TOP 3

Le rappeur américain Kanye West a raté de peu la tête du classement, malgré les polémiques qu'ont générées l'annonce de la collaboration de sa marque Yeezy avec Gap, son arrivée dans la prestigieuse liste des milliardaires de Forbes, et sa candidature à l'élection présidentielle américaine.

Beyoncé est à la troisième place du classement des artistes les plus tweetés pendant le confinement, notamment grâce à l'engouement qu'a suscité son dernier film "Black is King".

Disponible dès fin juillet sur la plateforme Disney +, ce long-métrage accompagne l'album "The Lion King: The Gift" et s'inspire du "Roi Lion" pour mettre en scène un jeune garçon engagé dans un parcours initiatique. A noter que "Black is King" est le deuxième film que les internautes ont le plus mentionné sur Twitter ces six derniers mois, derrière "Black Panther" avec le regretté Chadwick Boseman.

Drake toujours aussi populaire

Drake et Megan Thee Stallion sont respectivement en quatrième et cinquième position du classement de Twitter. La rappeuse américaine ne cesse de faire parler d'elle en ligne depuis la sortie de son controversé single avec Cardi B, "WAP".

Dès sa sortie en août dernier, le sulfureux hit s'est hissé à la tête du classement Billboard Hot 100 après avoir engrangé 93 millions de streams aux Etats-Unis et 125.000 téléchargements payants.

Voici le classement des artistes les plus tweetés ces six derniers mois :

1 - BTS

2 - Kanye West

3 - Beyoncé

4 - Drake

5 - Megan Thee Stallion

(Avec AFP/RelaxNews)