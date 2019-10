Kanye West: ce que vous devez savoir sur sa marque de vêtements

Un féru de mode

Kanye West a toujours voulu créer sa propre marque de vêtements. Dès 2005, il annonce son intention de lancer une marque streetwear intitulée Pastelle Clothing. Cependant, il annonce quelques mois après que celle-ci ne verra jamais le jour. En 2009, il collabore avec Louis Vuitton sur une paire de sneakers. Quelques mois après, il collabore avec Nike pour une paire de baskets nommée "Air Yeezy". Le succès est immédiat. Cela pousse Kanye West à développer sa propre marque de vêtements.

Yeezy, la marque fétiche de Kanye West

En 2015, Kanye West lance sa marque de vêtements en collaboration avec Adidas. Vêtements streetwear et militaires sont la marque de fabrique du rappeur. Ce lancement est un succès. La marque de Kanye West fait l’unanimité tant auprès des fans que des professionnels. Certaines paires de baskets se revendent même à des millions d'euros. Pourtant, en début d’année 2018, il est accusé de plagiat par la marque Jordan Outdoor Enterprises. Celle-ci reproche à Kanye West d’avoir copié leur design de camouflage. En plus de demander de retirer ce design, la marque demande également d'importants dommages et intérêts. Un coup de massue pour Kanye West. Cependant, ses baskets continuent de faire un carton.