« Nouvelle École » sur Netflix : le gagnant divise déjà

Ça y est ! On connait enfin le nom du gagnant de la troisième saison de « Nouvelle École ». Après près de trois semaines d’émission haletante, rythmée par de nombreux moments forts, le jury a proclamé un vainqueur : Youssef Swatt’s. Originaire de Liège, le parolier s’est imposé grâce à la qualité de ses textes et à son flow jugé « à l’ancienne » qui n’a pas manqué de diviser fans et jury.

Le rappeur de 26 ans était, en finale, opposé à deux artistes très différents de son style : Jyeuhair et ses morceaux plus pop ainsi que Dadi, un grand favori des fans dont la force sont les refrains entrainants taillés pour les plateformes de streamings. Ce sont surtout deux écoles qui se sont affrontées. D’un côté le lyricisme fort de Youssef, de l’autre le potentiel mercantile élevé de Dadi.