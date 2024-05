« The Voice » part en tournée, l'occasion de lancer un nouveau casting

« The Voice » joue les prolongations. Passez de votre écran à la réalité avec la tournée du programme. Des arènes du Grau-du Roi, à Saint-Raphaël, en passant par le Théâtre du Casino Barrière de Lille, les Français des quatre coins de l’Hexagone vont pouvoir retrouver les candidats sur scène.

Show et casting au rendez-vous

Pour cela, le directeur artistique et de casting, Bruno Berbères, proposera un concert réunissant les finalistes de la dernière édition et des candidats emblématiques. Sur Instagram, le chanteur Olympe, candidat de la première saison, a notamment confirmé sa présence. « C’est officiel ! Heureux de faire partie de cette nouvelle tournée avec la The Voice Family ! Un bonheur de vous retrouver partout en France dès le 15 juin ! », a-t-il écrit en légende.