Jeux Olympiques : Aya Nakamura, Celine Dion... l’album des cérémonies est en préparation

Aya Nakamura, Céline Dion, Kavinsky… Nombreuses sont les célébrités à avoir animé le grand spectacle des cérémonies des Jeux de Paris 2024, donnant à certains artistes français, notamment, une exposition planétaire unique.

C’est le cas, entre autres, d’Aya Nakamura, dont l’interprétation de « Pookie X For me, formidable » a créé une véritable tendance sur les réseaux sociaux. Côté cérémonie de clôture, c’est Kavinsky qui a battu le record du titre le plus « shazamé » sur une journée avec « Nightcall », interprété par Angèle.



Porté également par l’incroyable performance de Céline Dion sur la tour Eiffel, la bande originale des cérémonies suscite l’intérêt d’un grand nombre de personnes souhaitant revivre ces instants musicaux inédits. Interrogé récemment sur la sortie possible de sa prestation sur le pont des Arts avec la Garde républicaine, Aya Nakamura s’est contentée de botter en touche.