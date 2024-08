Kendji Girac : le chanteur annonce son retour avec un nouveau single

Kendji Girac a profité de son été à Antibes pour se refaire une santé. Grièvement blessé par balle au thorax, à la suite d’un « tir provoqué volontairement » qu'il s'est lui-même infligé lors d’une dispute conjugale, le chanteur a vu son pronostic vital engagé. Cinq mois plus tard, il semble remis sur pied et paré à revenir sur le devant de la scène. Après sa Une de Paris Match, où il s’affichait en plein entrainement sportif, l’interprète de « Tiago » avait annoncé son retour avec un single prévu pour début septembre.

Sur Instagram, ce jeudi 29 août, l’artiste de 28 ans a tenu à s’adresser à son public avec une bonne nouvelle. « Je suis vraiment content et surtout très ému de vous annoncer que je suis enfin de retour. Et je vous avouerai que ça m’a manqué », a-t-il déclaré, sourire aux lèvres, avant d’ajouter : « Du coup, j'ai pris le temps de travailler une belle chanson. D’aller chercher au fond de mon cœur, de vouloir dire ce que j’avais envie de dire vraiment du plus profond de mon âme ».