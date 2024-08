ZEvent revient plus tôt que prévu : les dates et les participants dévoilés

ZEVENT : un format inédit pour l’édition 2024

Cette nouvelle édition du marathon caritatif a mis la barre un peu plus haute encore puisqu’elle va proposer un rendez-vous mixte, avec une partie des streamers sur place, et les autres à distance. Il y aura 35 personnes en présentiel à Montpellier, aux côtés de Zerator, et 100 autres personnalités de Twitch un peu partout en métropole.

L’évènement sera une nouvelle fois précédé d’un show le 5 septembre au Zénith Sud de Montpellier. Les artistes ne seront annoncés que quelques jours avant l’ouverture de la billetterie.