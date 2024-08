BLACKPINK au cinéma : la setlist complète du film de la tournée Born Pink

Vous avez manqué les concerts de BLACKPINK ? Pas de soucis, le groupe féminin de K-pop débarque au cinéma, ce samedi 3 août, à l’occasion de la diffusion dans plusieurs salles de « BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] IN CINEMAS ». Durant près d’une heure et demi, les fans pourront entendre une vingtaine de chansons, dont « Pink Venom », « WHISTLE » ou encore « Kill This Love ».