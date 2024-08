Zac Efron retrouvé inconscient dans sa piscine : il rassure ses fans

Qu’est-il arrivé au comédien révélé dans «High School Musical» ? Zac Efron, âgé de 36 ans, a fait une frayeur à ses fans du monde entier, le 2 août dernier. Selon TMZ, le comédien aurait été victime «d’un accident mineur de natation» dans la piscine de sa villa, située à Ibiza. Retrouvé inconscient par deux de ses employés, il a été emmené à l’hôpital, par précaution.

Deux jours plus tard, l’ex de Vanessa Hudgens a tenu à rassurer ses abonnés sur Instagram en partageant ces quelques mots : «Heureux et en bonne santé. Merci pour tous vos vœux». La légende intervient sur une photo pour le moins surprenante. Zac Efron se remet, en effet, de cet incident en pratiquant du sport! On le découvre torse-nu sur un énorme ballon de gym en train de pousser des haltères.