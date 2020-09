Ava Max souhaite se mettre à nu dans «Naked»

Ava Max s'impose! Ce vendredi 18 septembre 2020 est marqué par la sortie de son premier opus, baptisé «Heaven & Hell» et composé de quinze morceaux dont «Kings & Queens», «Torn», «Take You to Hell», «Who's Laughing Now» ou encore «Naked».

Pour ce morceau, la chanteuse a décidé d'offrir un clip inédit, réalisé par HannahLux Davis. À travers les images, Ava Max - coiffée d'une perruque orange - danse seule, simplement vêtue d'un ensemble couleur chair.

Et comme en témoignent les paroles du titre, la jeune femme souhaite avant tout se mettre à nu dans une relation amoureuse et ouvrir son cœur: «Well, you can take off all my clothes/ And never see me naked/ See me for real/ If you don't know my heart/ You're never gonna break it», interprète-t-elle dans le refrain.