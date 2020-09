Ava Max prévoit une édition deluxe de son album «Heaven & Hell»

Ava Max évoque deux facettes

L'album d'Ava Max est divisé en deux parties, entre le paradis et l'enfer. La chanteuse a souhaité mettre en avant deux facettes de sa personnalité, le bon et le mauvais, les joies et les peines... «Quand vous écoutez l’album vous voyez que la face ‘Heaven’ est un peu plus lumineuse et heureuse, nous a-t-elle confié en interview. Et la face ‘Hell’ est un peu plus forte, sombre et maussade. Elle a une vibe un peu plus sexy. Mais je ne voulais pas qu’il y ait de chanson triste dans l’album. Donc chaque chanson est anthémique.»

Ravie d'avoir offert à son public un premier album, Ava Max a partagé sa joie sur les réseaux sociaux: «Avatars, merci pour tout l'amour que vous m'avez montré à chaque étape du chemin. Je suis tellement fière de cet album et j'espère qu'il vous fera réaliser à quel point vous êtes forts et qu'il ne faut jamais cesser d'être vous-même.»