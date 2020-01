Ariana Grande sur l’album posthume de Mac Miller?

Vive émotion sur les réseaux sociaux depuis vendredi dernier. L’opus posthume de Mac Miller, «Circles», a été dévoilé pour le plus grand bonheur des admirateurs du rappeur. L’artiste américain décédé le 7 septembre 2018, à seulement 26 ans, était en plein processus d’écriture et d’enregistrement avant sa mort. Sa famille a donc décidé de sortir ces morceaux en sa mémoire.

Et parmi les 12 titres de l’album, certains ont entendu la voix de son ex, Ariana Grande! Sur le refrain du morceau «I Can See», Mac Miller rappe ces paroles: «Yeah, don't tell me to stop/Let me keep goin' until I cannot/Life is a fantasy until you wake up in shock/Hittin' the ground, I'm hittin' the ground, I fell from the top/You never expect to drop, so hold on, but/That just the way it goes, your God don't wait for no one/And when that's all you know, it keep you on your toes/You got so far to go, but look at where you came from. » Tout au long de ce rap, on entend en fond le chant angélique d’Ariana Grande.ée.