Ariana Grande : mauvaise nouvelle pour les fans de la chanteuse !

C'est le retour le plus attendu et 2024 nous l'offre enfin. Plus de trois ans après la sortie de « Positions », son dernier album, Ariana Grande revient avec un nouveau projet intitulé « Eternal Sunshine ». Et pour nous mettre l’eau à la bouche avant sa sortie, la chanteuse américaine a dévoilé le 16 janvier dernier le single « yes, and? ».

Un beau cadeau à ses fans. Malheureusement, ce sera le seul. Ariana Grande a partagé une story lundi 5 février dans laquelle elle explique avoir pris la décision de ne pas sortir d’autres morceaux avant « Eternal Sunshine ».