Super Bowl 2024 : qui Usher invitera-t-il sur scène ?

« J'ai vraiment réfléchi à qui j'aimerais voir partager ce moment avec moi et j'ai le sentiment que les personnes qui vont le partager méritent énormément de reconnaissance pour ce qu'elles font dans leur carrière - que nous ayons collaboré ensemble ou qu'elles aient eu leurs propres moments. », a ajouté le chanteur aux huit Grammys. Et en plus de cette belle promesse faite à son public, il a admis s’être inspiré de la renversante performance de Michael Jackson lors du Super Bowl de 1992.

Mais en attendant de découvrir le spectacle, on a jeté un œil aux potentiels morceaux du chanteur et la liste est longue. En plus de ses classiques en solo « You Remind Me » ou plus récemment « Boyfriend », Usher a collaboré avec de nombreux artistes tels que Beyoncé, Jay-Z, Alicia Keys, David Guetta, Justin Bieber, Chris Brown, Martin Garrix ou encore Ludacris et Lil Jon aperçus dans la vidéo "Where's Usher" d'Apple Music…

Une chose est sûre le public s'attend à un show de grande envergure entièrement payé par la NFL. Les artistes sélectionnés pour le halftime show performent, eux, gratuitement le soir du Super Bowl.