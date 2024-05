Ariana Grande et Cynthia Erivo en sorcières inséparables dans la bande-annonce grandiose de «Wicked»

Il y a de la magie dans l’air ! Le premier vrai trailer du film musical «Wicked» vient d’être dévoilé et nous emmène dans un monde féérique. Réalisée par Jon M. Chu, l’adaptation très attendue de la comédie musicale de Broadway met en avant la star Ariana Grande et la chanteuse et actrice Cynthia Erivo.

« Les gens naissent-ils méchants? Ou la méchanceté s’impose-t-elle à eux? », interroge une douce voix au début de la bande-annonce qui dévoile ensuite les premières images de l’amitié entre celle qui deviendra la méchante sorcière de l’Ouest, Elphaba, et la bonne sorcière du Nord, Glinda. On découvre les deux héroïnes dans une aventure magique aux décors magnifiques, avant l’arrivée de Dorothy du Magicien d’Oz.