JLO & Ben Affleck : Comment les paparazzi ont brisé leur couple

Le 24 juillet 2021, la sphère Instagram est en émoi : le couple, formé par Ben Affleck et Jennifer Lopez est de retour plus de 20 ans après leur première idylle avortée. Ce jour-là, J.Lo s'apprête à faire chavirer le cœur de 250 millions de personnes dans le monde entier. Ses followers voient apparaître sa silhouette bronzée et musclée dans un bikini rouge et jaune. En swipant à droite, le public découvre également une seconde photo, et pas des moindres : J-Lo toujours aussi canon en maillot, embrassant fougueusement Ben Affleck sur le pont d’un bateau... Bennifer is back !

Un mariage programmé mais annulé … La première relation entre la bomba latina et l'un des acteurs les plus sexy de la planète commence au début des années 2000, sur le tournage du film Amours troubles. Après l’officialisation, le couple est baptisé "Bennifer" (contraction de Ben et Jennifer), le premier duo de l’Histoire à hériter d’un surnom à Hollywood… et aussi l’un des premiers power couples à émerger en même temps que l’explosion des magazines people et des tabloïds.

Avec le temps, la machine médiatique s’emballe. Mais au départ, le duo semble au-dessus de tout ça. Et pour cause : le couple se projette déjà dans l’avenir. Très vite, ils se fiancent et leur union est perçue comme l’un des mariages du siècle. La cérémonie est prévue pour le 14 septembre 2003 à Santa Barbara, en Californie. Tout est prêt, les préparatifs sont lancés, les invitations envoyées. Mais la veille de l’événement, un communiqué de presse signé par le publiciste des stars tombe : ils choisissent de repousser le mariage face à la pression des paparazzi. Malheureusement, le mariage ne sera pas reprogrammé et le couple se séparera officiellement en janvier 2004... Avant de se retrouver en 2021.

Mais comment passe-t-on de l’amour fou à l’annulation de son mariage en moins d’un an ? Que s'est-il passé pendant presque 20 ans dans la vie amoureuse de ces deux stars hollywoodiennes ? Dans quelles circonstances ce power couple s'est-il reformé après une longue pause ? Entre tromperies, rumeurs et passage à vide, découvrez toutes les coulisses de ce come-back dans le nouvel épisode du podcast Gossip Love